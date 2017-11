E!e / The fialky

Dvě nejvýraznější tuzemské "Punk77" kapely, opět spolu na jarním turné! Po úspěchu z loňska se E!Ečka s The Fialky těší do Barráku na repete a bude to zase velký!

E!E: Kapela se zformovala koncem roku 1987 v Příbrami. Cílem E!E bylo od začátku provokovat a pobuřovat nejen svým názvem, ale také texty písniček. Kapela koncertující již úctyhodných 30 let hraje převážně punk a punk-rock.

The Fialky: Pražská punk-rocková kapela, kterou není nutno představovat vydává nové album JE TI TO MÁLO!