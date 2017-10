Alena Vitásková: Solární baroni

Alena Vitásková zastávala funkci předsedkyně Energetického regulačního úřadu 6 let, a to až do července 2017, kdy jí vypršel mandát. V pozici šéfky ERU zpochybnila stovky solárních investic, u nichž podle ní existuje podezření, že čerpají neoprávněně vysoké dotace. Už v roce 2013 varovala, že se solární byznys vymkl kontrole.

Na besedě představí svou novou knihu, která je humorným příběhem s reálným základem ve světě podnikání a politiky. Autorka vystudovala VUT Brno, Fakultu stavební. Od roku 1974 pracovala na různých pozicích v Severomoravské plynárenské, a. s., Ostrava, naposledy ve funkci generální ředitelky a místopředsedkyně představenstva. V letech 2001–2003 působila ve společnosti Transgas, a. s. a RWE Transgas, a. s., ve funkci předsedkyně představenstva a generální ředitelky.

V období 2004–2006 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské, a. s. Byla prezidentkou Klubu plynárenských podnikatelů ČR. Obdržela titul Manažerka roku 2002. Po celou pracovní kariéru podporovala dobročinné akce, ať již v oblasti charity, zdravotně handicapovaných, kultury, sportu, vzdělání. Působila v čestných funkcích – například jako místopředsedkyně dozorčí rady Rehabilitačního ústavu Hrabyně. Byla předsedkyní dozorčí rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových a také členkou správní rady mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Má dospělého syna. Ráda cestuje, hraje golf. Solární baroni: Organizovaný zločin ZAPOMEŇTE NA ČERNÉ BARONY! TEĎ JE TU SVĚTLO!

Alena Vitásková ve své knize Solární baroni – Organizovaný zločin přichází s humorným příběhem s reálným základem ve světě byznysu a politiky. Dozvíte se, jak nenápadně vytunelovat státní pokladnu a vytřískat z toho „prospěšný projekt“, jak se dělá dnes populární lobbing, jak se z jedněch mohou stát „Solární boháči“, zatímco z druhých „Solární chudáci“. A konečně dozvíte se, jakou cenu má slunce pro vás i pro ty druhé.