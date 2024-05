Muzejní noc 2024 – Bytové muzeum Jubilejní kolonie

V sobotu 15. 6. 2024 se uskuteční patnáctý ročník kulturního festivalu Ostravská muzejní noc.

Až do pozdních nočních hodin můžete v rámci Muzejní noci nahlédnout do ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře, vzdělávání a dalším sociálním aktivitám. Slavnostní zahájení se uskuteční letos poprvé na Masarykově náměstí v 17 hodin. Tématem letošního ročníku je 100 let Velké Ostravy, tak CESTUJ ČASEM

BONUS: Bytové muzeum Jubilejní kolonie



Zdroj fotky: (Ostravská muzejní noc): Bytové muzeum Jubilejní kolonie