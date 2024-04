Genius loci Opavy – výtvarka slaví!

VÝSTAVA K VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZUŠ V OPAVĚ (Dům umění)

VERNISÁŽ VÝSTAVY 16. 5. V 17:00

ZUŠ Opava slaví 100 let a město Opava 800 let od založení. To jsou základní pilíře výstavy Genius Loci – Výtvarka slaví! Přijďte nahlédnout pod ruce nejmladší generaci výtvarníků a objevit spolu s nimi genius loci města, které má své místo na mapě už 800 let. Výtvarka samotná má za sebou 50 let svého působení, během kterých její pedagogové vychovali nespočet profesionálních umělců, výtvarníků, designérů a architektů, díky čemuž ovlivnila i tep města samotného.