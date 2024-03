Sandarmoch - kde stromy mají tváře

Sandarmoch je vzdálené místo v ruské Karélii poblíž finských hranic, kde se v minulosti odehrál masakr, který měl být zapomenut. V době vrcholících stalinských represí v letech 1937–1938 zde bylo popraveno přes 6 tisíc osob 56 národností, včetně šesti Čechů. Sandarmoch neupadl v zapomnění hlavně díky historiku Juriji Dmitrijevovi ze sdružení Memorial. Výstava připomíná nejen temnou historii, ale také její přesahy do současnosti i osud objevitele tohoto místa s tragickou minulostí.

Dmitrijev spolu s kolegy z petrohradského Memorialu popraviště v Sandarmochu objevili v roce 1997 a v dalších letech se jim podařilo zdokumentovat a dohledat jména většiny popravených. Ruské úřady jejich práci zpočátku podporovaly. Ale poté, co se v roce 2014 Dmitrijev otevřeně postavil proti ruské agresi na Ukrajině, začal být pronásledován a ve vykonstruovaném proces dostal 15 let pobytu trestanecké kolonii. V současnosti je umístěn v lágrech v ruské Mordovii, kde v 30.–50. letech stály tábory Gulagu a kam později za Brežněva byli posíláni sovětští disidenti. Organizace Mezinárodní Memorial, která se od konce 80. let věnuje uchování historické paměti a dokumentaci stalinských zločinů, následně byla v únoru 2022 v Rusku soudně zlikvidována.

Výstava představí podrobnosti o historii Sandarmochu, včetně výrazné české stopy. Kromě podrobností o šesti popravených Češích přibližuje i osudy Ukrajinců a Rusů, kteří ve 20. letech 20. století studovali v Československu a po návratu do vlasti byli zatčeni a později popraveni. Představeny budou také osobní předměty Jurije Dmitrijeva, které používal během svých badatelských expedic, nálezy z odhalených masových hrobů a součástí bude rovněž výstava uměleckých děl inspirovaných tématem. Díla vznikla na základě otevřené výzvy, na kterou zareagovalo sedm desítek umělců z různých zemí světa.