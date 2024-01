Společnými silami

Habsburkové a zemské hlavní město Opava

Výstava situovaná v reprezentativních prostorách Historické výstavní budovy někdejšího Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla představí prostřednictvím unikátních exponátů vazby habsburských císařů k někdejšímu hlavnímu zemskému městu Opavě a Rakouskému Slezsku, jakožto jedné z autonomních korunních zemí podunajské monarchie.

Jádrem výstavy budou monumentální portréty císařských párů Františka I. s Karolínou Augustou a Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou, přičemž první dvojce maleb byla pro opavský zemský dům objednána stavy v souvislosti s pořádáním diplomatických jednání celoevropského významu – Opavského kongresu v roce 1820.

Dále budou připomenuty oficiální státní návštěvy habsburských monarchů v Opavě, a to nejen při Opavském kongresu, ale v celé šíři dlouhého 19. století. Při první návštěvě Opavy a Slezska císař v roce 1851 se císař František Josef I. účastnil slavnostních střeleb místního střeleckého spolku. Jako památku na tuto událost opavští střelci uchovávali terčovnici, na jejíž hlavni je gravírován nápis svědčící o mocnářově střeleckém umění, pamětní knihu s císařovým podpisem a také brk v etuji, kterým se císař do pamětní knihy podepsal. Tyto dochované artefakty budou rovněž součástí prezentace. V roce 1880 do Opavy zavítal císař podruhé. Z této události se zachovala jednak unikátní rozsáhlá fotodokumentace slavobran a další výzdoby města, jednak unikátní heraldická výzdoba zemského domu. Také tyto exponáty doplní tuto prezentaci.