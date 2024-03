Barevnosti jinakosti aneb společná cesta maminky Michaely Westové a transgender syna Kristiána Westa

STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM

Klub Art

Přijďte si poslechnout jeden příběh z netradiční rodiny. Jak zjistíte, že jste trans? Kde celá tato cesta začíná? Co všechno zažívá trans člověk a jeho rodina? Čím vším musí projít? Všechno se dozvíte na další ze série Středečních přednášek s SGO v Klubu ART 24. dubna. Pokud vás náš příběh zajímá či máte jakékoliv dotazy, pochybnosti, moc rádi vás všechny přivítáme a pokusíme se poodhalit společenské tabu. A že to bude i veselé povídání, na to se můžete spolehnout.