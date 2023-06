Něžná krása s vůní škrobu

Výstava představuje krajky a výšivky od poloviny 18. století až do konce 20. století, které během 151 let existence Ostravského muzea obohatily jeho sbírku. Několik jich bylo do sbírky zakoupeno, většinu však darovali příznivci muzea. Jsou zde vystaveny rozmanité druhy krajek a výšivek zdobících oděv i bytový textil. Někdy je až neuvěřitelné, jak pečlivě a stejnoměrně jsou exponáty vypracované – to odhalují až jejich naskenované zvětšeniny.

Výstava je rozdělena na čtyři základní části. V první části – dílně – je kromě ukázky návodů na výrobu krajek a výšivek stroj vyrobený kolem roku 1900 vyšívající řetízkový steh. Můžete si zde posedět, prolistovat staré módní časopisy nebo vyzkoušet drhání. Druhou část tvoří ženské a dětské oděvy zdobené ručně i strojově vyrobenými krajkami a vyšíváním. Tady můžete obdivovat ženské spodní prádlo, bohatě zdobenou noční košilku určenou pro svatební noc, vyšívané halenky, háčkované límečky, rukavičky zdobené jemnou krajkou, dětské pletené čepičky vyšívané perličkami, krajkou zdobené dětské soupravy ke křtu i k biřmování. Mužské oděvy zdobené vyšíváním nebo krajkou bohužel ve sbírce nemáme, a proto nejsou vystavené. Třetí část je provoněná škrobem. Ocitnete se v prádelně, kde se pere, škrobí, suší a žehlí prádlo, bytový textil i povlečení. Chodbou procházíte čtvrtou částí výstavy, kterou tvoří vzorníky, dečky vyrobené nebo zdobené zajímavými technikami a naskenované detaily vybraných exponátů.

