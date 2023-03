Mezinárodní výstava Figura z pěti zemí

Přijměte pozvání na vernisáž mezinárodní výstavy s názvem FIGURA Z PĚTI ZEMÍ, která proběhne ve středu 29. března v 16:00 hodin ve Slezskoostravské galerii. Mezinárodní výstavní projekt připravil městský obvod ve spolupráci s kurátorkou a výtvarnicí Ivetou Filipczykovou, která má bohaté zkušenosti s pořádáním mezinárodních výstav po celém světě. Pro výstavu ve Slezskoostravské galerii oslovila umělce z pěti zemí. Českou republiku zastupuje Růžena Urbanová, Renata Mguni, Katerina Bohac, Iveta Filipczyková, Petr Kuh, Jiří Greger. Slovensko pak Radovan Zimmermann, Polsko představuje Marian Maliński, Michał Brzoski; Ukrajinu reprezentuje Irina Malińska, Iwan Maliński a Gruzii Giorgi Gabetsadze.

Výstava potrvá do 28. 5. 2023. Ke zhlédnutí bude vždy v sobotu a neděli od 10:00 do 16:00 hodin. Plánovány jsou i komentované prohlídky, a to 16. 4., 23. 4. a 14. 5. ve 12:00 hodin.