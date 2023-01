The Doors: Final Cut

V digitálně restaurovaném režisérském sestřihu se vrací do kin portrét skupiny The Doors režiséra Olivera Stonea. Filmové ztvárnění vzestupu i pádu slavné skupiny The Doors a jejího zpěváka Jima Morrisona – rebela a génia, který se za dvacet sedm let svého života stal legendou. Vynikající herecký výkon Vala Kilmera v hlavní roli je doprovázen skvělou hudbou a největšími hity The Doors.