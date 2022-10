D4: Laskavý problém 2

Koncert bez lásky je jako orchestr bez dirigenta. Vláďa s Otou jsou přesvědčení, že je nikdo nemá rád. Podobně to vnímá i dirigent a orchestr by také přivítal více lásky. Snad pomůže hudba a laskavý posluchač?

Michal Sedláček – Vláďa

Jakub Burýšek – Ota

Lenka Jaborská – scénář, režie

Janáčkova filharmonie Ostrava

Stanislav Vavřínek – dirigent

Nikdo mě nemá rád! Vladimíre! Oto! Pane dirigente! Orchestře! Má tady někdo někoho alespoň trošku rád? Jak moc? Není to málo? Kdybyste se měli skutečně rádi, tak…

