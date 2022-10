R2: Andrew von Oeyen

Večer věnovaný preludiím Debussyho, Chopina a také současného skladatele Newmana. Za klavír usedne Andrew von Oyen, považovaný za jednoho z nejpozoruhodnějších pianistů své generace.

Claude Debussy

Dvanáct preludií, I. kniha L 117

David Newman

Preludium

Fryderik Chopin

24 preludií op. 28

Andrew von Oeyen – klavír

Tento večer je věnovaný preludiím. Slovo preludium pochází z latiny a ve svém původním významu znamená „hrát před něčím“, původně označovalo předehru k vokální skladbě. Až v době romantismu se preludium osamostatnilo jako svébytná instrumentální skladba improvizačního charakteru.

Claude Debussy je výrazným představitelem hudebního impresionismu. Ve svých klavírních skladbách se snaží evokovat dojem, který člověk zažívá při pohledu na obrazy stejnojmenného výtvarného stylu. Jeho Preludia jsou rozdělena do dvou knih, každá ze skladeb má pak charakteristický název. Na koncertě zazní I. kniha.

Preludium Davida Newmana, současného amerického skladatele a dirigenta, je kratinká skladba věnovaná interpretovi večera, který ji v roce 2011 natočil na CD spolu s hudbou C. Debussyho a I. Stravinského.

Fryderik Chopin byl ve své době váženým klavírním virtuosem. Bedřich Smetana o něm prohlásil: „Jeho skladbám měl jsem ve všech koncertech co děkovat za úspěch a od té doby, co jsem skladby jeho byl poznal a pochopil, věděl jsem též, co mojí úlohou jest.“ Chopin psal svá díla vlastně výhradně pro sólový klavír. Čtyřiadvacet preludií vznikalo v letech 1835–1839.