Freedom Fest Ostrava

Úplně jiný festival na Slezskoostravském hradě Další ročník Freedom Festu se nezadržitelně blíží! Rádi bychom vás informovali o dalším ročníku Freedom Festu, který proběhne v sobotu 21.5 v okolí Slezskoostravského hradu (podhradí) a amfiteátru. Freedom Fest, to je den plný, pohybu, her a muziky. Připravujeme opět atraktivní program pro malé, velké, skupiny, jednotlivce i rodiny s dětmi. Součástí celodenního programu budou Hry bez hranic s Korunkou – děti se mohou těšit na tvůrčí dílny jako korálkování, malování na obličej, na kamínky, výrobu odznáčků s vlastním motivem, ale také na živá zvířátka, deskové hry, sportovní aktivity a spoustu dalších her, soutěží a zábavy. Hry bez hranic doplní Parkour zóna s celodenním workshopem a exhibičním představením. Studio G si pro vás připraví pohádku, výrobu maňásků z přírodních materiálů, chůzi na slacklině či šerm. Ostravská univerzita a Vysoká škola báňská připravuje zónu s debatami či pohybovými aktivitami, jejichž součástí budou kupříkladu kondiční testy.

Hudební scéna nabídne pestrou škálu interpretů. Hlavními hvězdami budou Aneta Langerová (CZ); Zrní (CZ); či Vladivojna la Chia (CZ); ale těšit se můžete také na Geralda Clarka (JAR); Fifidroki (PL) a Jay Delver (CZ). Součástí bude také zóna s občerstvením, která bude k dispozici po celou dobu festivalu. V rámci gastro zóny se můžete také těšit na oblíbenou akci Ochutnáváme svět, která proběhne pod taktovkou Jednoho světa. Těšit se můžete na amatérské kuchaře – cizince, kteří žijí v Česku a uvaří pro vás pokrmy svých rodných zemí. Ke vstupnému pořadatelé uvádí: „Jsme festival bez plotů a zábran, jsme Freedom Fest – ke svobodě patří také odpovědnost, nabízíme vstupné hrazené dobrovolně, za které účastníci získají milý dárek na památku, děti drobnost k snědku.

Prodej vstupenek jsme zahájili 1. dubna. Proběhne ve třech cenových vlnách s doprodejem na místě v den akce. Výtěžek bude opět rozdělen pro veřejně prospěšnou činnost vybraných neziskových organizací a letos také na pomoc Ukrajině, resp. ukrajinským dětem, které utekly před válkou a žijí s námi v Ostravě a okolí.“ Pořadatelem akce je Centrum PANT, dále Slezskoostravský hrad, Středisko volného času Korunka, Ostravská univerzita a VŠB-Technická univerzita. Prodej vstupenek probíhá přes server GoOut a ostravské Infocentrum. Všechny informace naleznete na webu www.freedomfestival.cz a na Facebooku Centra PANT.

