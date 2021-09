Všechny postavy ve hře představuje Simona Stašová.

Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen ženám středního věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu.

One woman show Simony Stašové. Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného občana, už dávno není. I když se musí starat hlavně o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají. Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a udělá něco, co se od ní neočekává – odjede na dovolenou do míst, kde se pěstuje vinná réva, do Řecka. A tam začíná nový život, nové dobrodružství, všechno to, co už považovala za ztracené.

autor: Willy Russell

režie: Zdeněk Kaloč

produkce: Filmová a divadelní agentura