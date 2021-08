Literární pride piknik I Ostravský PRIDE

Jeden piknik nestačí, zveme vás proto na druhý letošní Pride piknik, tentokrát s literární tematikou!

Klademe si za cíl nejen upozorňovat na problematiku spojenou s naší komunitou, ale také se vzájemně poznávat, propojovat a spřátelit.

Na piknik dorazí také náš host, knihovník Jakub, se kterým si budeme moct popovídat o LGBT+ literatuře. Takže pokud máte své oblíbené queer knihy nebo využijete pár nových tipů, neváhejte se připojit. (Žádné literární znalosti, ani zapojení do diskuze ale nejsou povinné!)

Vezměte tedy své kamarády, lásky, nebo třeba kolegu*yni na pohodový pokec k dobrému jídlu a pití do Bělského lesa. Zabalte si s sebou deku, své oblíbené jídlo, snack, pití, nebo cokoliv, co by podle vás na takovém pikniku nemělo chybět.

Setkáme se v 16:00 v Bělském lese na tramvajové zastávce Zábřeh. Opodál si roztáhneme deky a teplá letní pohoda může začít!