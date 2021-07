Osobnosti na jedničku

V 18. století ztratila císařovna Marie Terezie v prusko-rakouských válkách velkou část historického Slezska. Zbytek Slezska, který zůstal součástí habsburské monarchie, byl jednou z jejích nejmenších zemí. Přesto se i zde narodila nebo působila celá řada vědců, politiků, malířů, spisovatelů, hudebních skladatelů nebo průmyslníků, kteří se proslavili daleko za jeho hranicemi.

Výstava přibližuje osobnosti spjaté s Rakouským Slezskem, které se narodily v roce končícím na číslo jedna, připomíná jejich osudy, a to co po nich zůstalo do dnešních dní. Výběr osobností byl uzpůsoben s ohledem na pestrost zaměření jednotlivých osobností, aby byla zastoupena co nejširší škála lidských činností. Pojďte si tedy s námi připomenout naše předchůdce, kteří si mnohdy i ze skromných poměrů dokázali získat ve své době uznání a věhlas. Seznámit se můžete například s Johannem Schösslerem, Emanuelem Urbanem, Josefem Zukalem, Fritzem Krusperskym, Leopoldem Peřichem, Arnoštem Rychlým, Helmutem Krommerem nebo Kašparem Fiedorem a dalšími.

Venkovní panelová výstava probíhá od 27. července 2021 do 1. května 2022 v Sadech u muzea před Historickou výstavní budovou (Komenského 10, Opava).