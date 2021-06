Festival Ladná Čeladná

Pro všechny milovníky kultury pod širým nebem mají organizátoři festivalu Ladná Čeladná dobrou zprávu. Přípravy na šestý ročník, jehož termín letos připadá na 6. a 7. srpna, jsou v plném proudu. Program z neuskutečněného loňského ročníku zůstává takřka nezměněn, a tak se návštěvníci mohou těšit mimo jiné na Vypsanou fixu, Janka Ledeckého, Vltavu či Pavla Dobeše. Novinkou v line-upu je rapové alter ego hudebníka Jiřího Buriana – Kapitán Demo.

Kromě koncertů nebudou chybět ani divadelní představení pro děti, workshopy, soutěže a další doprovodný program.

Vstupenky, které si lidé koupili na loňský ročník, zůstávají v platnosti.

Veškeré důležité informace a pokyny budou pořadatelé průběžně zveřejňovat na webových stránkách a Facebooku festivalu tak, aby návštěvníci věděli, co bude nutné doložit pro hladký vstup do areálu. V případě opakování loňského scénáře, kdy by se festival nemohl uskutečnit kvůli epidemiologickým restrikcím, organizátoři garantují automatické vrácení vstupného.

