Tajuplná řeč přírody - On-line přednáška

Stav přírody, jejíž jsme součástí, nám není lhostejný. Nacházíme však způsob, jak přispět k jeho zlepšení? Zastavme se a naslouchejme tajuplné řeči, hlasu, kterým občas příroda promlouvá velmi jasně a který nás někdy varuje, jindy pouze naznačuje, že musíme změnit svůj přístup k životu na této krásné planetě, jež je naším domovem.

Této řeči přírody velmi dobře rozuměli filozofové i celé civilizace, které nám předcházely. Stoičtí filozofové mluvili o žití v souladu s přírodou, indiáni o úctě k Matce Zemi, Egypťané hospodařili tisíce let na malém kousku půdy… To jsou jen některé příklady z historie, které naznačují, že je v moci člověka zapojit se do velké Harmonie přírody. A jak jinak než tím, že začneme každý sám u sebe.

Přednáška proběhne prostřednictvím aplikace ZOOM.