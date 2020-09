Joy Adamsonová / Plátno a bolest

Výstava maleb opavské rodačky Joy Adamsonové.

Bolest, trápeni či rozervanost, která je pro mnoho umělců spouštěčem pro tvůrčí činnost, se datuje od dětství Joy Adamsonové v Opavě. Snažila se získat uznání od chladne a nevšímavé matky. Nebylo to nic platné – matka ji po rozvodu zapudila. Touha malovat naštěstí klíčila v Joy Adamsonové dal. Do povědomi světové veřejnosti se po svém příjezdu do Keni nejprve zapsala jako autorka botanických kreseb, které nejenže splňovaly náročná technická kriteria, ale byly i svébytným uměleckým dilem. Joy pochopila silu tropického světla a dokázala uplatnit jeho odraz v sytosti barev. Kresby, které se dodnes používají v botanických atlasech, vznikaly v náročných podmínkách – na mrazivých pláních Mount Kenya nebo rozpálených planinách Afriky. Posílena úspěchem se Joy vrhla na další úkol – portréty příslušníků afrických kmenů. Zaplatila za to svým zdravím – pila nečistou vodu, opakovaně se jí vracely ataky malárie. Byla napadena buvolem i domorodcem. Přesto v letech 1944–1952 Joy na zakázku britské koloniální vlády namalovala přes 600 portrétů příslušníků keňských kmenů, které se mezitím staly součástí světového kulturního dědictví. Výstava současně přibližuje i mládí Joy strávené na rodném Opavsku. Mapuje rovněž její úspěchy jako světoznámé spisovatelky i ochránkyně přírody.

Zuzana Beranová