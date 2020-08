Nábor do klubu mažoretek MK Ballerisim oHlučín

Úspěšný mažoretkový oddíl z Hlučína - MK Ballerisimo Hlučín - je sportovní klub, který se věnuje již 6. rokem mažoretkovému sportu. V klubu trénuje 70 děvčat ve věku od 4 do 18 let. Mažoretky trénují nejen práci s hůlkou a třásněmi, ale také gymnastiku, baletní průpravu a tanec. To vše totiž potřebují, aby uspěly v moderním mažoretkovém sportu. Ten je v dnešní době již zcela jiný, než ho známe z dřívějška. Dechovou hudbu vystřídala moderní hudba, uniformované kroje nahradily moderní kostýmy plné třpytu a lesku. MK Ballerisimo Hlučín je jedním z nejúspěšnějších republikových, ale i Evropských a světových klubů v moderním mažoretkovém sportu. "Ballinky" jsou pravidelnými účastníky Mistrovství ČR, Evropy i světa v mažoretkovém sportu, odkud každoročně vozí ty nejcennější medaile a mistrovské tituly.

Mažoretkový sport je vhodný pro všechna děvčata, která rády tancují a nevydrží dlouho sedět. Přidat se do rodiny Ballerisima mohou všechny holčičky a slečny od 4 do 15 let. Nováčci se mohou přihlásit přes webové stránky klubu - www.ballerisimo.cz a mohou přijít na náborové dny, které se konají v pátek 4.9.2020 od 18:00 (hlavní náborový den), později pak v pátek 11.9. do 16:00 a v pátek 18.9.2020 od 16:00 vždy v tělocvičně základní školy dr. Miroslava Tyrše. Přijímány jsou jak úplné začátečnice (od 4 do 15 let), nebo již pokročilé mažoretky, které se chtějí v mažoretkovém sportu dále zlepšovat (jakéhokoliv věku). Těšíme se na všechny nováčky, kteří chtějí být součástí velké party plné skvělých kamarádek a hodných trenérek.