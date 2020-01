Ocitáme se v Oceánii, jedné ze tří supervelmocí, které spolu bojují o nadvládu na Zemi.

Hrdina Winston je členem Strany, jež ovládá veškerá média i myšlení lidí.

Winston je ovšem jedním z posledních, kteří si uvědomují, že Strana lže.

Už jen toto zjištění pro něj znamená jistou smrt.

Rozhodne se najít někoho, komu by se mohl se vším svěřit.

Zamiluje se do Julie a prožije s ní neuvěřitelnou vášeň i nekonečný strach z odhalení.

Prožívají nejkrásnější okamžiky svých životů, vědomi si blížícího se trestu.

Smrt by pro oba milence byla vysvobozením, jenže Velký bratr – ochranář a otec celé Oceánie – má s nimi trochu jiné plány…