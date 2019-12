Pavel Svoboda: Napříč Jižní Amerikou

Best of ze sedmiměsíční cesty Napříč Jižní Amerikou v živelném podání fotografa Pavla Svobody. Dva lidé, dva batohy, pět zemí a sedm měsíců dobrodružství. Splnění cestovatelského snu o velké cestě. Svérázné historky a videa z inspirativní cesty po Ekvádoru, Peru, Bolívii, Argentině a Chile! Jaké to je vyrazit na půlroční cestu? Jaké jsou nejlepší treky v Andách? Jak chutnají živé housenky v pralese a jak dopadl večírek na české ambasádě? Rozeklané Andy, indiánské trhy, cesta k pramenům Amazonky, Machu Picchu, Patagonie. To nejlepší z Latinské Ameriky během jednoho večera.

Po přednášce autogramiáda knihy Napříč Asií.