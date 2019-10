Lucie Römer: Balkán, bejby!

Co když se mateřská dovolená skutečně stane „dovolenou“ a využijete ji k nejdelší cestě vašeho života? K tomu, poznat se lépe s partnerem i vašimi dětmi a zažít spolu něco nového. Narušit stereotyp. Být venku. Právě pro to se rozhodla Lucie Römer, redaktorka týdeníku Respekt, pořídila si starou dodávku a vyrazila s přítelem a miminkem na tři měsíce na Balkán. Na cestovatelské přednášce doplněné fotografiemi popíše, jak se jejich putování 14 zeměmi vedle relaxu a mnoha překvapení také několikrát zvrtlo. Tím spíš, když do své dodávky přibrali nového člena posádky: roztomilé štěňátko, které ne, a ne, přestat růst.