Marek Jelínek: Na koloběžce po Jižní Americe

Co se dá zažít S KOLOBĚŽKOU za 238 dní? …můžete se s ní plavit na lodi 4000km Amazonií, naštvat stádo býků, ztratit přilbu při útěku z Machu Picchu, naučit jezdit na koloběžce indiánské kmeny Shipibo, Bora a Camisea, dá se stihnout také vytlačit koloběžku do 4388m nad mořem, vařit magické lektvary pro rituál s ayahuascou a sklízet na něj se šamanem suroviny, u toho naštvat čtyři hlídače z miniterstva vnitra, být okraden o pár bot na policejní stanici a další 4 páry bot prošoupat při odrážení, při tom všem dokážete sníst 5kg místní sladkosti „dulce de leche“ a i tak shodit ze své váhy 7kg , zvládnete také jet nejvyšší rychlostí z kopce 58km/h, sníst 80 porcí vajíčka v housce „pan con huevo“ a vypít hektolitr Coca-Coly, spát na farmě vedle lam, v chlívku u krav, mezi slepicemi, na hasičských stanicích, v restauracích, v hostelech, v dílně na výměnu oleje, v lese, vedle bezdomovců v parku, na stavbě, v centru červeného kříže, na pláži, v posilovně, na louce, na poli, pod stromem, na benzínové pumpě, ve skladu odpadků, na lodi, na chodníku uprostřed města, no a nebo prostě u někoho cizího doma na gauči a také stihnete ujet denní rekord 157km (v Andách 3800mnm), 3x píchnout duši, přijít o blatníky, naučit se indiánský pozdrav: „Jakon yame!“ (Dobrý večer!), zlikvidovat 3 mobily, jeden tablet, ztratit bankovní kartu, vykoupat se v Pacifiku, Karibiku a Atlantiku no a vlastně ještě přejet kontinent napříč 15ti zeměmi.