Fenomén cyklistika

Výstava popisuje vznik jízdního kola v roce 1817 a jeho následný vývoj až do první poloviny 20. století.

Blíže se zaměřuje na počátky cyklistiky v českých zemích, detailně pak na vývoj ostravské cyklistiky, jejíž první krůčky lze nalézt v 80. letech 19. století. „Návštěvníci se dozvědí například o tom, že cyklistika patřila do tzv. první vlny sportů spolu s bruslením a veslováním, a že zpočátku se do ní zapojovali zejména představitelé vyšších tříd a německé národnosti,“ přibližuje některá témata unikátní výstavy její kurátor Petr Lexa Přendík. A dodává, že výstavní panely se věnují zejména vývoji německých a českých klubů mezi lety 1887, kdy se v Moravské Ostravě ustavil německý Mährisch-Ostrauer Radfahrer Club (Moravskoostravský cyklistický klub), a rokem 1951, který znamenal konec všech spolků ve spojitosti se situací vzniklou po únoru 1948. „Ve více než půl století dlouhém období vzniklo na území současné Ostravy více než čtyřicet cyklistických klubů a organizací, z nichž pouze čtyři mají přesah do dneška. Věnovaly se nejen cyklistice, ale také kulturní a přednáškové činnosti,“ upozorňuje a dodává: „Jsem milovníkem historických kol a tato výstava byla velkou výzvou. Dát dohromady ucelenou výstavu počátků cyklistiky v Ostravě jsem chtěl už dávno. V tomto případě mě nejvíce bavilo potvrzení, že propojení jednotlivých organizací a nadšení může přinést smysluplný výsledek. Věřím, že výstava zaujme nejen svou faktickou částí, ale také exponáty, kuriozitami, které jsme dodali z vlastních sbírek, i vzácnými originály vysokého kola a drezíny, které jsou zapůjčeny z depozitářů Ostravského muzea.“ Jeho nadšení sdílí i Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea, která ve výjimečné výstavě o cyklistice spatřuje nejen poutavé letní téma, ale také příležitost, jak k jízdě na kole motivovat i ty, kteří to zatím nezkusili. „Cyklistika může mít více podob. Jízda na kole nemusí být jen sportovním zážitkem, ale také společenskou a kulturní událostí. Také o tom výstava je. A já věřím, že může být inspirací k dalším krásným projektům a prvním počinem celé řady skvělých akcí,“ je Jiřina Kábrtová plná naděje.

Výstava neopomíjí ostravské prodejce jízdních kol, cyklistické závody a závodníky či proměny oblečení pro cyklisty. Součástí expozice jsou také předměty připomínající historii jízdních kol, tematické letáky, nejrůznější velocipedy, dobové cyklodoplňky a rozmanité kuriozity.