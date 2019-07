Festival Ostravské dny - Ostravská banda II

Ostravská banda

Hana Kotková, housle

Daan Vandewalle, klavír

Petr Kotík, Bruno Ferrandis, Peter Rundel, dirigenti

Petr Kotík: Wednesday at RW on Spring Street (2019) WP

James Falzone*: Punctuated Equilibrium (2018)

Miroslav Srnka: Eighteen Agents (2012)

Matt Simon*: Found Objects (2015)

Frederic Rzewski: A Dog's Life (2014)

WP = světová premiéra

* = rezidenti Institutu Ostravské dny 2019

Stejně jako první samostatné vystoupení Ostravské bandy 26. 8. spojuje i tento program skladby mladých rezidentů Ostravských dnů s hudbou známých skladatelů (Frederic Rzewski, Miroslav Srnka, Petr Kotík). Kotík a Rzewski jsou skladatelé, jejichž počátky spadají do raných 60. let a od té doby spolu udržují úzký profesionální i osobní vztah. Klavírní koncert A Dog‘s Life z roku 2014 nese název dle krátké povídky Franze Kafky Výzkumy jednoho psa. Nová skladba Petra Kotíka pro housle a ansámbl byla napsána přímo pro Hanu Kotkovou. Poprvé hrála Ostravská banda skladby Miroslava Srnky v roce 2007. Máme radost z rostoucí přítomnosti hudby tohoto autora na české hudební scéně. Postavení Srnkovy hudby v Praze by se dalo přirovnat k postavení Leoše Janáčka před sto lety. Bez zahraničního úspěchu by totiž byl jeho domácí osud podstatně jiný. Uvedeme v české premiéře jeho kus pro virtuózní smyčceEighteen Agents z roku 2012.