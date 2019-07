The Greatest Rock Hits / Performance of chamber

Rockový orchestr „Impulse“ je ve své podstatě symbiózou klasické a rockové hudby. Repertoár skupiny se skládá z nesmrtelných děl velkých rockových kapel XX. století a současnosti. Oblíbené písně se objevují v nových úpravách a tak odhalují zcela neobvyklou perspektivu. Výsledkem je, že světově proslulé rockové hity procházejí znovuzrozením a dostávají nový dech.

Skupinu „Impulse“ tvoří profesionální hudebníci. Díky jedinečnému obrazovému doprovodu každá melodie ožije. Vřele Vás zveme na jedinečnou show plnou nesmrtelné muziky. Vychutnejte plnou sílu živého, ale i živelného proudu hudby!

V parádním provedení členů orchestru během celého večera zazní hity od takových velikánů jako jsou Queen, The Beatles, Metallica, Depeche Mode, Scorpions, Radiohead, Eagles, Red Hot Chilli Peppers, AC/DC, Bon Jovi, System of a down, Kiss, Pink Floyd, Led Zeppelin, Nirvana, The Rolling Stones, Deep Purple, The Doors.

Délka programu 2 hodiny.