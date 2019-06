Pavla Breuová / Ilustrace

Výstava představuje ilustrace s tematikou průmyslové revoluce.

Na výstavě jsou k vidění ukázky ilustrací do kalendáře 2019, jehož tématem je průmyslová revoluce. Tyto ilustrace se objevují ve stylu, který nese označení "steampunk". Ten vás zavede do doby masivního rozvoje parních strojů a dá vám nahlédnout do starých továrních hal. Oblečení vyobrazených dam dominují korzety. Toto vše uvidíte s výraznou příchutí nadsázky a na první pohled poněkud utopistickými i nereálnými prvky.