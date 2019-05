Michael Rosa, Julia Polok a Dominik Uhlíř. To jsou jména tří mladých umělců, jejichž díla z třineckých ocelových produktů vybrala odborná porota jako nejlepší ve druhém ročníku soutěže WERK DESIGN pro mladé tvůrce.

Soutěž vyhlásily Třinecké železárny u příležitosti svého 180. výročí. Mladí tvůrci do 30 let včetně studentů uměleckých škol přihlásili 109 konceptů spotřebního předmětu, designového doplňku či uměleckého objektu z ocelových produktů. Podmínky soutěže splnilo 72 tvůrců a postoupilo k pětikolovému hodnocení. Do finále pak odborná porota vybrala osm finalistů.



Nejvíce ji zaujalo pojetí industriálního svítidla nazvaného INDUSTRIAL BEAUTY mladého tvůrce Michala Rosy.

Na druhém místě stanula Julia Polok, která pracovala s kovovou tkaninou a kruhovou ocelí a přetvořila ji v jednoduchou multifunkční židli nazvanou STELLA.



Víceúčelový stolek s názvem KUMO získal třetí místo. Objekt má ušetřit prostor a rychle se proměnit v servírovací stolek, může být i stolkem nočním, odkládacím, či botníkem. Taková je práce mladého designéra Dominika Uhlíře.



Výběr vítězných prací měla v rukou odborná porota. Tvořili ji architekt Jan Šépka, respektovaný průmyslový designér Martin Žampach, Irena Moderová, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Ivo Žižka a finanční ředitelka hutě Radomíra Pekárková.