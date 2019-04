ROCK THE OPERA - pravý rockový zvuk se sílou orchestru

ROCK THE OPERA je světová show, která v sobě snoubí ty nejlepší rockové písně se skvělým zvukem symfonického orchestru. Originalita, propracovanost a jedinečný zvuk velkého orchestru – to všechno zažijete tento rok pouze na jediném místě v České republice – v amfiteátru Skalky v Novém Jičíně 27. července 2019.

Prague Philharmonic Orchestra a její dirigent Friedemann Riehle spojují nevšední atmosféru, sílu a originalitu rockových legendárních hitů.