Vánoce v Zoo Ostrava

Zoo Ostrava je otevřena každý den v roce a bude tedy otevřena i po celou dobu vánočních svátků. Lidé mohou do zoo zavítat na Štědrý den, na Silvestra i na Nový rok. Ve vybraných dnech se mohou těšit i na speciální program.

Štědrý den v zoo

Na Štědrý den bude již tradičně připraveno speciální štědrodenní komentované krmení:

- šimpanzů v 10:00 hod. v Pavilonu evoluce,

- žralůčků v 11:00 hod. v pavilonu Papua,

- hrochů ve 13:00 hod. v pavilonu Tanganika,

- slonů ve 13:30 hod. v pavilonu slonů.

Návštěvníci mohou tento den také nadělit volně žijícím ptákům, pro něž je po zoo nainstalováno několik krmítek. Do nich je možné nasypat s sebou přinesené dobroty, např. slunečnicová a další semínka, příp. umístit lojovou kouli (ideálně bez plastové síťky). Vhodné ptačí krmení je k dispozici zdarma na požádání u vstupu do zoo. Restaurace Saola nabídne nepostícím se návštěvníkům tradiční hrachovou polévku a krupicovou kaši. Otevřena bude od 10. do 16. hodiny.

Volný vstup pro děti

Pro děti do 15 let bude připraven malý vánoční dárek v podobě volného vstup u na Štědrý den i po oba následující vánoční svátky, tj. 25. a 26. prosince.

O Vánocích do tropů

Během vánočních prázdnin mohou lidé zavítat i do pěstebních skleníků v botanickém zázemí zoo, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. Zájemci se mohou těšit na ukázku užitkových rostlin z celého světa – ananasy, různé druhy citrusů, banánovníky a jiné. Prohlídky budou probíhat 27. a 28. prosince vždy v 11:00 a ve 13:00 hod. Jsou zahrnuty v ceně vstupného do zoo a trvají cca 60-80 min. Z důvodu omezené kapacity doporučujeme rezervaci předem na tel. čísle 596 241 269 nebo osobně na vrátnici zoo při návštěvě areálu.

Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce a v novém roce pevné zdraví!