_večer s výběrem básní Adély Senecké s hudebním doprovodem

Adéla Senecká (*1945) je básnířka a prozaička, narodila se v Janovicích u Frýdku-Místku. Absolvovala Střední knihovnickou školu v Brně, celoživotně byla zaměstnána jako knihovnice v Ostravě a v Opavě.

Do kontextu české literatury vstoupila knihou Zpěvy o naději (2009, 2012) která byla nadšeně přijata Msgre. Josefem Veselým, opavským knězem, básníkem a esejistou. Byl to právě on, kdo Adélu Seneckou vybízel k další literární práci. Tak byla v roce 2010 vydána kniha básnických meditací Štěstí chci do dlaní brát.

Příroda, Boží dílo, vnáší do autorčiny duše radost, něhu a štěstí. Autorka nepřestává nad vším krásným, přírodním, každodenně inspirujícím žasnout a umělecky se všeho zmocňovat. Jako básnířka je Adéla Senecká tvůrkyní duchovní, milostné a přírodní lyriky, v níž vychází ze své bohaté životní zkušenosti. Ta je obsažena v básnických sbírkách Melodie lásky (2013, 2014, 2015) a Náruč láskyplná (2015). Pokora, modlitba, kontemplace a láska patří k hlavním motivům její umělecké tvorby. (zdroj: lidovydum_fm.cz)

Rosa z nebe padá

Déšť stéká po kapkách,

zavlažuje nám zem.

A jarní kvítek volá,

tady, ach tady jsem!

Jako ty květiny,

jež potřebují pít,

srdce lidská touží

rosou se naplnit.

Rosa z nebe padá

a zavlažuje nás.

Otvírejme svoje nitro,

dokud je ještě čas!

Adéla Senecká