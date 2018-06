Objevte s námi svět - Avion Shopping Park Ostrava

„Ještě nevíte kam vyrazit na dovolenou nebo si nejste jisti co vám jaká destinace může nabídnout a na co se máte připravit? Přijďte do Avion Shopping Park Ostrava a my vám pomůžeme.“

Poradíme vám:

Kam vyrazit na dovolenou

Co si sbalit na cestu

Na co nezapomenout, předtím než vyrazíte

Budete moci:

Ochutnat Švédskou i Asijskou kuchyni

Soutěžit o zájezd

Zahrát si tradiční Švédskou hru KUBB

Doprovodný program:

Muzikál MAMMA MIA!

Známý a oblíbený kuchař Martin Škoda

Giesha

Těšíme se na vás :-)