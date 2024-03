Taneční sobota pro děti 6-10 let

Akce je určena všem dětem od 6 do 10 let, které mají rády tanec. Čeká nás krátké zahřátí formou pohybových her, protažení a nácvik jednoduché taneční sestavy ve stylu moderních tanců. Na konci lekce vás srdečně zveme na malou ukázku toho, co se děti naučily.

S sebou: boty do tělocvičny, převlečení na cvičení, pití, svačina.

Více informací a přihlášky najdete na našich webových stránkách www.adi-krouzky.cz nebo volejte na tel. 732 240 327.