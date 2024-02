Chlapecká taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy 5 – Smíchova navazuje na své podzimní turné řadou jarních koncertů. Po dvou vyprodaných show v pražském Foru Karlín a letních open-airech se MIG 21 vrací do milovaných klubů, kde si budou hudebníci se svými fanoušky opět co nejblíž, dýchat si z úst do úst, prostě „TěsněVedleSebe“.

„Neskutečně se těšíme, osaháme si nové prostory, ve kterých jsme nikdy nehráli, ale zároveň se se svými fanoušky potkáme v našich, už téměř domáckých, klubech! Ta intimita klubů nám dodává energii!“ podotýká zpěvák Jiří Macháček s tím, že se fanoušci rozhodně mají na co těšit. Během jarních měsíců totiž uslyší nejen největší hity, ale také staré kusy v netradičních úpravách, či zbrusu novou píseň. To vše podpoří MIG 21 fantastickou vizuální show.