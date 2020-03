David Koller Tour 2020 - Liberec

David Koller chce zase zažít atmosféru klubů. Na podzim se do nich po 14 letech vrátí a přiveze i nové písničky

Naposledy to bylo v roce 1996 ještě s kapelou Pusa a Lenkou Dusilovou. Od té doby se jeden z nejúspěšnějších českých hudebníků, David Koller, do klubů v rámci turné nevrátil. Letos na podzim se to změní. Po 14 letech strávených v největších tuzemských halách, na festivalech nebo v divadlech, vyrazí frontman Lucie v říjnu a listopadu zpět do klubových prostor. Zastaví se v Brně, Třebíči, Jindřichově Hradci, Plzni, Olomouci, Zlíně, Praze, Krnově, Litomyšli, Vratislavicích, Prachaticích, Havlíčkově Brodě a Ostravě.

Kromě písniček z průřezu celé své kariéry představí i nové skladby, které bude fanouškům servírovat po celý rok.