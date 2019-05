Sedmihorské léto 2019

Hudební a divadelní Sedmihorské léto, které se každoročně odehrává v samém srdci Českého ráje, letos oslaví 10 let své existence. 10 let, kdy každoročně přináší kvalitní letní zábavu do Českého ráje. Původně jednodenní folkrockový festival se během pár let rozrostl na jednu z největších a nejnavštěvovanějších akcí v Českém ráji.