Světové filmové melodie

Největší šlágry světového filmu zazní v podání Moondance Orchestra, Epoque Quartet a vynikajících sólistů jako je Naďa Wepperová, Dasha, Michal Cerman a Dušan Kollár. Filmová hudba je vypravěčem emocí.

Posluchač může skrze hudbu cítit to, co cítí postavy ve filmu. Jubilejní 10. ročník námi pořádaného cyklu ART FOR CHARITY, je tradičně spojen s charitativní dražbou. Inspirací pro tento koncert se stala televizní soutěž StarDance. Tančit se tentokrát nebude, ale za to zazní šlágry z filmových hitů jako je Hříšný tanec, James Bond, Osobní strážce, Moulin Rouge, Mission Impossible v podání prvotřídních českých hudebníků.

Během koncertu proběhne charitativní dražba uměleckých děl věnovaných významným hradeckým výtvarníkem, panem Jiřím Šindlerem. Celý výtěžek z dražby poputuje Janičce z Kounova u Dobrušky, které v minulém roce lékaři diagnostikovali mozkovou obrnu. Janička bohužel nemluví ani nechodí, ale i přes tyto potíže spolu se svými rodiči bojuje. Mimo canisterapie a hipoterapie ve spolupráci se Střediskem rané péče Sluníčko v Hradci Králové, navštěvuje klinickou logopedii, rehabilitační cvičení, ergoterapii a jednou ročně lázně. Prostředky z aukce poputují na rehabilitační pobyt.