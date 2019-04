Čarodění v Lodžii - Jičín

Výpravná hra: CESTA ČARODĚJOVA UČNĚ

Dobrodružné putování inspirováno knihou knihy Otfrieda Preußlera Čarodějův učeň. Staň se čarodějovým učněm a projdi zkouškami a úkoly, které ti pomohou vstoupit do mlýna a utkat se samotným Mistrem. Co je tajemstvím jeho moci? Co se skrývá v kouzelné knize? Jen společnými silami je možné přemoci zlo.

divadlo Loutky bez hranic: Jabloňová pohádka -Jedna jabloň, jeden král, dvě holubice, dvě svatby a jedno velké prokletí – dokáže statečný král zachránit svou jabloňovou lásku? Loutkový příběh na motivy pohádky Jabloňová panna od K. J. Erbena.

koncerty

PREDRAG DURONJIČ - bosenský kytarista a zpěvák s uhrančivým hlasem známý spoluprácí s kapelou Kon Sira či Draga Banda.

HOLINKY - originální hudební sestava hrající klezmer, swing, balkánský, rusínský, ruský a romský folklor.

SHUM DAVAR - kapela spojující muzikanty z Běloruska, Gruzie, Slovenska a Česka.

Fúze klezmeru, gypsy, balkánu, slovenské, gruzínské, arménské a běloruské lidové hudby.

vstupné: 170 Kč / děti 70 Kč / rodinné vstupné 390 Kč