Monster of Metal and Hardcore XVIII

Brutal Sphicter

- kteří uráží všechny od 1. dubna 2013, se během let dokázali etablovat jako součást současných gore/grindových špiček.

Do svého hudebního žánru vnášejí politickou tematiku, říkají si "POOlitical" a skrze nekorektní / satirický humor se staví proti jakémukoli extremismu a podporují svobodu slova.

Jsou jednou z těch kapel, které se i přes svůj extrémní hudební styl dokáží skvěle hodit na jakoukoli akci/festival.

Ostatně dokázali to již mnohokrát, a to jak vystoupením na největších evropských metalových setkáních, jako je Hellfest nebo Metaldays, ale také vystoupením na nejextrémnějších metalových akcích jako Obscene Extreme, DeathFeast Open Air nebo Netherlands Deathfest.

POZOR! Párty, tanec, groove a brutalita jsou prvky, které si s sebou na vystoupení vždy přivezou.

Moyra

Refore

Streetmachine

Crow to Crow

Gibbet

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE