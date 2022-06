BRUTAL ASSAULT - legendární metalový open air s 25tiletou historií se uskuteční 9.-13. srpna 2022! Festival se koná na unikátním místě v historické pevnosti. Přijďte si užít skvělou atmosféru, šílené fanoušky, navštivte umělecké výstavy a horor kino a sestavu 150 kapel z celého světa v 5 dnech!

Mezi hlavní hvězdy festivalu patří Mercyful Fate, Cannibal Corpse, As I Lay Dying, Abbath, Static-X, Cradle of Filth, At the Gates, Suffocation, Mayhem, Katatonia, Solstafir, Clutch, Municipal Waste, Dark Funeral, Amenra, Venom, Front Line Assembly a další.

