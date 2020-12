Zoo Dvůr Králové od prosince otevřena

Safari park se ve čtvrtek 3. prosince 2020 znovu otevře svým příznivcům. Čekají na ně některá opatření i snížené vstupné.

Otevření safari parku budou provázet mimořádná opatření související se snahou omezit šíření koronaviru. Prosíme všechny, kdo nás chtějí podpořit svou návštěvou, o jejich dodržování.

v celém areálu platí povinnost nosit roušky, a to ve vnitřních i venkovních prostorách

dodržujte rozestupy 2 metry

využívejte dezinfekci (k dispozici je ve speciálních stojanech v areálu)

pavilony a vnitřní expozice jsou otevřené v jednosměrném režimu

vstup do areálu je možný pouze přes pokladnu Kibo (u letního vjezdu do safari)

Pro návštěvníky platí od 3. prosince 2020 do 3. ledna 2021 snížené vstupné.

Toto vstupné zůstává v platnosti i po dobu Vánoční zoo (od 19. prosince).