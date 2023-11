Betlémy z celého světa

V letošním roce si připomínáme významné výročí - 800 let od postavení prvního betlému. Stalo se tak v roce 1223 nedaleko italské obce Greccio. Sv. František z Assisi nechal přinést do jeskyně jesle vystlané senem, k nim postavil oslíka a volka, tak jak to bylo v městě Betlémě. O vánoční noci byl v jeskyni připraven malý oltář, u kterého kněz sloužil mši a František vysvětloval evangelium. Atmosféra silně zapůsobila na přítomné venkovany a událost byla opakována i po smrti sv. Františka z Assisi. Zvyk se brzy začal šířit za hranice Toskánska, dále do celého světa.

Při této příležitosti připravilo muzeum výstavu, která představí betlémy ze tří kontinentů. Vedle tradičních evropských jesliček jsou k vidění např. betlémy z Latinské Ameriky – Mexika, Peru, Ekvádoru, Bolívie, které jsou ovlivněny uměním jihoamerických indiánských kultur. Tyto betlémy jsou velice pestře malované a umělečtí řemeslníci je zhotovují z různých materiálů – keramiky, dřeva, kamene, tkaniny atd. Figurky mají typické oblečení a znázorňují místní zvyky.

Africké betlémy jsou vyráběny z keramiky nebo vyřezávány ze dřeva. Ebenové a mahagonové dřevo je tradičním materiálem, ze kterého vznikají štíhlé tmavé figurky. V těchto betlémech se často objevují i divoká zvířata typická pro tento kontinent – lvi, antilopy, zebry atd.

Otevřeno každý den kromě pondělí od 9,00 do 16,30 s polední pauzou 12,00 – 12,30.