Olbram Pavlíček | Korpsepunx: stress prosthetics

Multimediální umělec Olbram Pavlíček (*1993) se již během studií na pražské UMPRUM začal zabývat způsoby, jimiž se současné industriální technologie propisují jak do fungování společnosti, tak do samotných lidských těl. Jeho díla, která se pohybují mezi sochou, kresbou či grafikou, proto svojí typologií subverzivně imitují design průmyslově vyráběných produktů a provádějí tak estetickou analýzu současné civilizace, jejíž principy z velké části stojí na výměně zboží a spotřeby produktů.

Tímto směrem se bude ubírat i expozice, kterou Pavlíček uvede v GMU. Zamýšlený výstavní objekt propojuje řadu nalezených, továrně vyrobených zařízení s vlastními autorskými intervencemi, jimiž tvůrce zbavuje výrobky jejich původního smyslu a přenáší je do jiných estetických i významových kontextů. Dílo se zabývá otázkou ergonomiky produktů, jejímž cílem je co nejpřesněji splynout s lidským tělem a vytvořit s ním až intimní vazby. Ve snaze co nejpřesněji přizpůsobovat své tvarosloví člověku se totiž industriálně produkované výrobky aktivně vpisují do lidské integrity, do emocí, afektů či myšlení a stávají se tak nedílnou součástí našich niterních prožitků.

