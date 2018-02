Watt Hall je nový společný koncept klubu WATT a festivalu Finlandia Mácháč, který odstartuje v pátek 13. 4. 2018 v luxusním party prostoru Laser Show Hall v brněnském Bobycentru. Premiéra to nebude pouze pro tuto novou halovou party, ale také pro populární nizozemské duo W&W;, které se v tento den poprvé představí v Brně. WATT HALL, DubVision, EKG, Richard Reynolds, nFix&Candice;, Sedliv/Matt Raiden, Peet Crue/Mejsi, Hartbeats/Crushers a Kinix .

Po fantastickém vystoupení na vyprodaném loňském Mácháči se přesunou pánové Willem van Hanegem and Wardt van der Harst do prostor, které již roky formují tamní taneční scénu a nechají zaznít aktuální hity jako Crowd Control, Chakra, Put Em Up nebo starší Rocket, How Many, Spack Jarrow, The One či Rave After Rave. A možná dojde i na nějakou hudební vložku v podobě skladeb z jejich trancového projektu NWYR.

W&W doplní se svým špičkovým progressive housem bratrské duo DubVision a slovenský party boss EKG. Domácí scénu budou reprezentovat Richard Reynolds, nFix&Candice, Sedliv/Matt Raiden, Peet Crue/Mejsi, Hartbeats/Crushers a Kinix.