Zveme vás na Retro Music Festival 2023 do samotného srdce jižní Moravy, do Mikulova! Můžete se těšit na celodenní program s těmi největšími hvězdami 90. let.

Vystoupí: 2 Unlimited, Mr. President, Rednex, Snap!, Verona, Lunetic, Dj Styx & Dj Leemac (video disco), taneční skupina Ladylicious (SK) a moderátor Martin Hájek z rádia Kiss.

Nepropásněte den plný zábavy, skvělá vystoupení, osvěžující drinky, jídla z vyhlášených foodtrucků a pohodovou atmosféru moravské metropole.

2 Unlimited 2 Unlimited byla eurodance skupina založená v roce 1991. Jednalo se o projekt belgických producentů Jean-Paula DeCostera a Phila Wilda. Skupinu tvořilo nizozemské pěvecké duo, rapper Ray Slijngaard a zpěvačka Anita Doth. Během prvních...