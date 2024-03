Galaxy of Lights: A Night Walk Through Art and Light" je fascinující venkovní akce, která zve hosty, aby se vydali na zářivou cestu vesmírem fantazie, kde se protínají umění, světlo a technologie. Tento jedinečný kulturní zážitek osvětluje noc tisíci světly., interaktivní světelné instalace a 3D projekční mapování na pozadí krásy přírody.