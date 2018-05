Brněnská muzejní noc - Pražákův palác

Rok 2018 je pro celou zemi mimořádný – slavíme významná jubilea spjatá s českou státností. Také v Brně se budou konat tematické oslavy a právě Muzejní noc poskytne jednu z příležitostí, kdy mohou lidé navštěvovat kulturní instituce a dozvídat se zajímavosti o české historii, umění, vědě či vzdělávání. Samozřejmostí budou i doprovodné programy – koncerty, výtvarné dílny, komentované prohlídky výstav a další. To vše za příjemné večerní atmosféry květnové soboty. Expozice muzeí a galerií se otevřou tradičně v 18 hodin a návštěvníci jimi mohou procházet až do půlnoci.

18 – 24 H - Zapište si 19. květen do svých diářů – těšíme se na vás!

Program Pražákův palác

STÁLÁ EXPOZICE

ART IS HERE: Moderní umění

ART IS HERE: Nové umění

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

1968:computer.art

Ondřej Kopal: No drama

PROGRAM

18:00 - 22:00

Full Colour

workshop v Herně s kresbami od Jiřího Franty a Davida Bӧhma, každý účastník si odnese kšiltovku anebo šátek s vlasní omalovánkou

18:00 - 22:00

Možnost listovat

nejnovějšími a nejzajímavějšími publikacemi o umění v knihovně

18:00 - 24:00

Computer Graphic Re-visited

viruální rekonsrukce Valochovy výstavy od Jiřího Muchy a Jany Horákové

18:00

Knihovna - Artotéka

komentovaná prohlídka s Táňou Šedovou

18:00 - 24:00

Občerstvení

a program na nádvoří a v prostorách kavárny zajišťuje PRAHA, www.prahavbrne.cz.

19:30

Obraz

Komedie současné francouzské dramatičky Yasminy Rezy pojednáva o vztahu tří přátel, který se ocitá na tenkém ledě ve chvíli, kdy si jeden z nich pořídí velmi drahý obraz. Představění se odehrává přímo v prostorách expozice ART IS HERE před dílem brněnského umělce Dalibora Chatrného a jeho dramatizace se zhostil divadelní spolek Druhý pád.

20:00

1968:computer.art

komentovaná prohlídka výstavy s Terezou Záchovou

21:00

ART IS HERE: Moderní umění

komentovaná prohlídka expozice s Petrem Ingerlem

21:30

ART IS HERE: Nové umění

komentovaná prohlídka expozice s Olgou Búciovou

Doprava

Doprava na mimořádných autobusových linkách A, B, C, D, E, F, G, H je zdarma.

Vybrané spoje jsou zajišťovány nízkopodlažním vozidlem (spoje označené symbolem). Platí jen v sobotu 19. května 2018.

Hlavní stanoviště všech linek je u parku na Moravském náměstí. Pro nástup do vozidel linek C a H v nástupní zastávce Česká bude s ohledem na omezenou kapacitu příslušných muzeí vyžadováno předložení bezplatné jízdenky – místenky, které bude možno vyzvednout od 16. května na informačním stánku Brněnské muzejní noci na Náměstí Svobody. Místenky budou vydávány v počtu maximálně 5 ks/osoba/spoj a jen do vyčerpání stanovené kapacity autobusu. Tyto linky nebudou operativně posilovány!