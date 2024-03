Museum Kampa založila na začátku milénia sběratelka a mecenáška Meda Mládková. Během svého života v exilu paní Meda společně se svým manželem Janem Mládkem soustavně podporovala nonkonformní umělce z tzv. východního bloku. Díky svému entuziasmu a vkusu shromáždila největší soukromou sbírku obrazů a kreseb Františka Kupky a početnou kolekci českého a středoevropského poválečného umění, které se staly základem sbírky Musea Kampa.

Paní Meda se zaujetím sledovala jak autory zaměřené na figuraci, tak představitele abstrakce. Oslovovala ji díla založená na geometrii a minimalismu, stejně jako práce expresivní a vířící barvami. Nikdy ji nezajímaly stylové škatulky, ale za určující považovala uměleckou kvalitu. V tomto duchu paní Meda rozšiřovala své sbírky i po návratu ze Spojených států do Prahy a v této tradici Museum Kampa pokračuje i poté, co Meda Mládková na jaře roku 2022 ve věku nedožitých 103 let zemřela.

Výstava mk2 je pestrou „ochutnávkou“ uměleckých děl ze sbírek musea.