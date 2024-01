Konec letních prázdnin a celé festivalové sezóny patří již tradičně, a letos už po jedenácté, festivalu “VINOHRANÍ VE VINIU“, který se koná v jedné z nejpříjemnějších lokalit na Jihu Moravy, ve Velkých Pavlovicích! V sobotu 31.8.2024 bude tady, v areálu vinařských závodů Vinium Velké Pavlovice, přichystaný opět velmi zajímavý program, nabitý velkými jmény domácí hudební scény!

Vinohraní, to je tradiční, poctivá oslava vína a skvělé hudby. Vinohraní ve Viniu už má své pevné a stálé místo na české festivalové scéně, a díky své jedinečné rodinné atmosféře přitahuje rok co rok stále více fanoušků všech věkových kategorií.

I tentokrát se máte na co těšit! Letošní sestava kapel je velmi silná a vypadá to na jeden z nejsilnějších ročníků

Je nám velkou ctí po pár letech přivítat na podiu Vinohraní naše kamarády a jednu z našich nejžádanějších rockových kapel současnosti – TRAKTOR. Tento dobře namazaný rockový super stroj rozpálí Velké Pavlovice, a to doslova. Jejich ohnivá show bude vidět a slyšet široko, daleko. TRAKTOR si zcela exkluzivně, opravdu pouze pro fanoušky Vinohraní, připravil speciální, dlouhý set sestavený těch největších hitů!

Plníme sliby, a tak zástupcem slovenské hudební scény bude INE KAFE. Loni to díky počasí nevyšlo, ale kluci slíbili, že letos vám to 100násobně vynahradí. Na Vinohraní se tak představí úplně poprvé. Partička kolem charismatického zpěváka Vratka Rohoně letos oslaví 29 let své úspěšné hudební kariéry a dočkáte se výběru těch největších hitů a první ochutnávky kompilace československých pecek z jejich nové desky.

Třetí potvrzenou partou a zároveň takovým velmi příjemným a přátelským „inventářem“ našeho festivalu jsou skvělí ALKEHOL. Veselá partička v čele s Otou Herešem má u nás dveře vždy otevřené. My se těšíme na ně a oni na nás, a hlavně na vás

Pomyslnou třešničkou na dortu jedenáctého ročníku nebude nikdo jiný než kapela, o kterou jste si sami již delší dobu psali – TRAUTENBERK! Ano, slavní tanz metaloví TRAUTENBERK se představí na Vinohraní úplně poprvé a bude to pořádně veselé, divoké a hlasité. Máte se na co těšit. Kapela připravuje speciální velkolepou show!

Další kapely do programu budeme postupně ještě doplňovat, ale již nyní je jasné, že půjde o den plný super muziky a příjemné zábavy!

K dispozici bude samozřejmě bohaté občerstvení plné vybraných lahůdek. Dobré jídlo a pití pak mohou návštěvníci konzumovat ve velkokapacitních stanech, ze kterých vidí přímo na festivalové pódium! Samozřejmostí je také kvalitní technické zajištění celého festivalu a velkoplošná LED obrazovka.

Připraven bude také bohatý doprovodný program, proto neváhejte a přijeďte! Spojte si tyto tradiční slavnosti vína třeba s prohlídkou historického křížového sklepa, kde na vás bude čekat degustace vynikajících vín. Ti, kteří přijedou autem, budou moci zaparkovat na parkovacích místech v bezprostřední blízkosti areálu. Pro návštěvníky, kteří se rozhodnou strávit ve Velkých Pavlovicích alespoň jednu noc, je připraven prostor pro stanování, který se nachází taktéž několik málo kroků od areálu a je pro všechny návštěvníky festivalu zdarma!

V neposlední řadě, pokračujeme v zavedeném zahřívacím dnu, a tak i letos tady bude už v pátek 30.8. zajímavé divadelní představení, které pro vás ještě připravujeme.

Více informací najdete na oficiálním festivalovém webu www.vinohrani.eu a na festivalovém FB Vinohraní Velké Pavlovice.

Cena 750 Kč je platná do vyprodání limitované edice nebo do odvolání.

Ať ten závěr léta stojí zato!

